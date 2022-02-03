В Николаеве нашли повешенного сержанта из Черкасской области

Продолжается экспертиза, которая должна установить причину смерти.

В Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского обнаружили тело младшего сержанта, уроженца Черкасской области. Он служил по договору.

Тело повешенного морпеха обнаружили накануне, сообщили в полиции региона местному изданию "Новости-N".

По предварительным данным, он покончил с собой. Причины, по которым морпех решил свести счеты с жизнью, неизвестны. Записки при нем не оказалось. Тело направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

По факту смерти военнослужащего было открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство".

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Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине продолжает всплывать шокирующая информация о гибели солдат Национальной гвардии Украины. Недавно ТСН.ua писал как минимум о двух подобных инцидентах, которые имели место в части "днепровского стрелка". Еще один трагический эпизод произошел 31 июля 2021 года с жителем Кривого Рога. Военнослужащий части 3011 совершил самоубийство вскоре после того, как обмолвился отцу о сложностях в армии.

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