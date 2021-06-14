В Николаеве неадекватный водитель совершил 18 ДТП за сутки: как задерживали нарушителя

Его задержали правоохранители.

В Николаеве водитель совершил 18 дорожно-транспортных происшествий за сутки. Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галициновое. После остановки водитель выскочил из машины и побежал, однако правоохранителям удалось его задержать.

Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Сообщение о неадекватных действиях на дороге водителя автомобиля Ford начала поступать патрульным примерно в 13:00 Водитель на большой скорости ездил по улицам города и создавал аварийные ситуации с другими автомобилями. Менее чем через 15 минут один из патрулей обнаружил разыскиваемое авто на проспекте Богоявленском. Автомобиль на большой скорости двигался в сторону Корабельного района Николаева. Водитель на требования об остановке не реагировал, после чего правоохранители начали преследование ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 36-летний житель соседней области не смог объяснить патрульным свои действия. Правоохранители отметили, что у задержанного присутствовали явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке мужчина категорически отказался.

Полицейские составили на водителя 18 протоколов по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), 18 протоколов по ст. 122-4 (оставление места ДТП), протокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения).

Кроме того, ему выписали протокол по ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке) и постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки удостоверения водителя соответствующей категории) КоАП.

Ранее в Николаевской области на автодороге Н-24 Благовещенское — Николаев 16-летний юноша на автомобиле BMW X5 не справился с управлением, съехал в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся. Есть пострадавшие.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 14 июня 2021 года

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку