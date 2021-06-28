В Николаеве неизвестные сожгли дорожную технику у Варваровского моста

Злоумышленники облили неизвестной смесью технику и подожгли.

В Николаеве трое неизвестных злоумышленников подожгли дорожную технику, которая ремонтировала Варваровский мост.

Об этом сообщает местная полиция и ГСЧС.

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Охранник рассказал, что к месту расположения дорожно-строительной техники подошли трое неизвестных лиц. В руках у них были пластиковые емкости. Злоумышленники облили неизвестной смесью автомобиль для фрезерования и подожгли. Увидев охранника, мужчины сразу же скрылись.

Пожар ликвидировали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия обнаружили две пластиковые емкости, в одной из которых имеется неизвестное вещество. Их направили на экспертизу.

Сейчас правоохранители проводят расследование и устанавливают причастных к преступлению лиц. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, что в вчера Николаеве, на этом же месте произошел транспортный коллапс. Люди более 4 часов стояли в пробке. Причиной пробок стали ремонтные работы, которые продолжаются на Варваровском мосту.

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