В Николаеве неизвестные военные пытались связать мужчину: в ТЦК прокомментировали видео

В областном ТЦК и СП сообщили, что их работники не причастны к этому инциденту.

В воскресенье, 20 октября, в Сети появилось видео из одного из районов города Николаева, на котором неизвестные в военной форме повалили на землю мужчину в камуфляже и пытались его связать.

В областном ТЦК и СП сообщили, что их работники не причастны к этому инциденту, и выразили надежду, что его прокомментируют в других подразделениях после проведенного расследования.

На опубликованных кадрах видно, как четыре человека прижимают человека, с ног которого слетела обувь, к земле на проезжей части улицы, рядом лежит скотч, в руках одного из якобы военных появилась веревка. Мужчине, лежавшему на асфальте, закрывали рот.

В Николаеве неизвестные военные пытались связать мужчину

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“На видео отсутствует начало и финал инцидента. Предостерегаем воздержаться от поспешных выводов по поводу действий зафиксированных военнослужащих и не переносить свое недовольство на других представителей Вооруженных Сил Украины”, — подчеркнули в Николаевском областном ТЦК и СП.

Напомним, накануне, 19 октября, в Коммунарском районе города Запорожья во время конфликта на улице сотрудник ТЦК произвел предупредительный выстрел вверх из автоматического оружия.

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