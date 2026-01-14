ТСН в социальных сетях

В Николаеве ночью раздался взрыв

Город под атакой вражеских ударных беспилотников.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрыв раздался в Николаеве

Взрыв раздался в Николаеве / © Getty Images

В Николаеве в ночь на 14 января раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Николаеве слышен звук взрыва», — информирует издание со ссылкой. На собственных корреспондентов.

Перед взрывами военные предупредили, что в направлении города двигаются вражеские беспилотники.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 14 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что вечером 13 января российские захватчики нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Кривого Рога, применив ударные беспилотники.

