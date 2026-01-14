- Дата публикации
В Николаеве ночью раздался взрыв
Город под атакой вражеских ударных беспилотников.
В Николаеве в ночь на 14 января раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Николаеве слышен звук взрыва», — информирует издание со ссылкой. На собственных корреспондентов.
Перед взрывами военные предупредили, что в направлении города двигаются вражеские беспилотники.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 14 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что вечером 13 января российские захватчики нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Кривого Рога, применив ударные беспилотники.