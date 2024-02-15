В Николаеве осудили женщину из-за секс-фото

В Николаеве к испытательному сроку приговорили женщину, потому что она снимала на фото свои половые органы и продавала их в Сети.

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда города Николаева (название суда недекоммунизировано - ред.).

По данным суда, жительница Николаева 23 декабря сбросила знакомому секс-фото и несколько интимных видео. За это он заплатил по 482 грн.

Женщину обвинили в том, что она "осуществила изготовление изображений порнографического характера с целью сбыта и их сбыт, то есть совершила уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 301 УК Украины". Как о ее деятельности узнала полиция - в материалах суда не указано.

Подсудимая вину признала и заключила сделку со следствием. Женщину приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Виннице женщина, чтобы заплатить за аренду квартиры, снимала секс-видео.

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