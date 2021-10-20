В Николаеве отец избил дочь так, что она попала в операционную

В Николаеве отец избил дочь так, что она попала в операционную

Девушка находится в больнице, а отца задержала полиция.

В Николаеве отец избил дочь так, что она попала в руки хирургов. Мужчину задержали полиция.

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Об этом сообщают в пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

В Николаеве, вчера, 19 октября, в полицию поступило сообщение, что в больницу привезли 17-летнюю девушку с травмой живота.

"Во время выяснения обстоятельств полицейские установили, что между отцом и дочерью произошла ссора, во время которой человек ударил потерпевшую рукой в живот. За нанесение тяжких телесных повреждений дочери полицейские задержали 38-летнего николаевца", — сообщают в полиции.



Сейчас 17-летнюю пострадавшую прооперировали и она находится в медучреждении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За содеянное мужчине грозит до восьми лет заключения.

По согласованию с окружной прокуратурой решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в Днепре мужчина совершал домашнее насилие в отношении своих малолетних детей. Он выгнал жену из квартиры, а сам стал "воспитывать" детей от 1 до 10 лет.

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