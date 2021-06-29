В Николаеве открыли первый центр вакцинации от COVID-19: адрес и график работы

В Николаеве открыли первый центр вакцинации от COVID-19: адрес и график работы

Для получения прививки необходимо предоставить паспорт и идентификационный код.

В Николаеве открыли первый центр вакцинации от COVID-19. Прививка проводится вакциной CoronaVac в порядке живой очереди.

Об этом сообщает прессслужба управления здравоохранения Николаевского городского совета.

Работает центр каждые выходные с 09.00 до 17.00.

Адрес: улица Шоссейная, 128.

"В центре вакцинации работают прививочные бригады, которые прошли обучение. Прививки проводятся вакциной CoronaVac всем гражданам города, которые предварительно записались через веб-портал "Дія" или контакт центр Минздрава Украины. Для получения прививки необходимо предоставить паспорт и идентификационный код, а также заполнить согласие на проведение прививки", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила только 215 тысяч.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

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