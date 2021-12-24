В Николаеве по программе Зеленского перестроили приемное отделение больницы скорой помощи

В Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи после реконструкции, проведенной в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", открылось новое приемное отделение.

Помимо выполненных масштабных строительных и монтажных работ, отделение было также оснащено новым современным диагностическим оборудованием.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

В модернизированном приемном отделении медики смогут оперативно проводить качественную диагностику и реагировать на неотложные состояния.

Для удобства пациентов и медперсонала для отделения в ходе реконструкции был построен отдельный бокс для двух автомобилей скорой помощи. Из него пациенты и бригады будут попадать в помещения отделения в комфортных климатических условиях.

В отделении были также оборудованы вестибюль и рецепция с зоной ожидания для пациентов, которые самостоятельно будут обращаться за помощью.

В отдельный блок будут помещать больных с подозрением на инфекционное заболевание, пока будет проводиться дифференциальная диагностика.

Здесь также размещены палаты динамического наблюдения за больными, находящимися на обследовании до принятия решения о продолжении стационарного лечения. В отделении оборудовали также противошоковую палату, врачебно-медсестринский пост и палаты интенсивной терапии.

Оперативную диагностику в отделении смогут проводить с помощью нового оборудования - компьютерного томографа, УЗИ, рентгенологического аппарата, гематологического анализатора. В палатах установлены функциональные кровати и оборудована система централизованного мониторинга.

"Программа "Большая стройка" – это много объектов для нашей области. Это 3,8 млрд грн капитальных инвестиций в Николаевскую область только в 2021 году. Это то, что должно быть у нас всегда, но никогда не было. В проектах двух новых областных больниц – областной и детской, которые мы начнем реализовывать в следующем году на сумму 1,2 млрд грн., почти 50% – это новое и современное оборудование", – рассказал на открытии приемного отделения глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Напомним, как ранее сообщалось, в следующем году в Украине в рамках программы "Большое строительство", инициированной Президентом Владимиром Зеленским, во всех областях начнется реконструкция областных больниц. Всего будет реконструировано и оснащено современным оборудованием 24 взрослых и 24 детских больницы.