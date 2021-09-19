В Николаеве подростки на автомобиле насмерть сбили ребенка и сбежали

В Николаеве подростки на автомобиле насмерть сбили ребенка и сбежали

Девочка умерла по дороге в больницу.

В Николаеве возле дома № 20 по ул. Степной неизвестный водитель автомобиля "Славута" светло-зеленого цвета совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок от полученных телесных повреждений скончалась по дороге в больницу.

Об этом сообщили в полиции.

В нескольких километрах от места наезда на 11-летнюю девочку правоохранители нашли брошенным автомобиль "Славута" с характерными для ДТП повреждениями. А через некоторое время установили три человека, находившихся в транспортном средстве. По предварительной информации, автомобилем мог управлять 15-летний местный житель.

Следователи назначили ряд экспертиз, по результатам которых будет достоверно установлено, кто именно управлял автомобилем в момент совершения ДТП.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и его причин.

Напомним, одесские врачи спасают семилетнюю школьницу, которую в городе Килия на мопеде сбил 15-летний подросток. В момент наезда девочка переходила дорогу нерегулируемым пешеходным переходом.

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