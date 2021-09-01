В Николаеве полдня не могли решить, куда везти труп собаки, которую застрелили на рынке

Зоозащитники потребовали наказать стрелка, поэтому настаивали на обращении в ветклинику.

В Николаеве на рынке "Юлиана" сегодня, 1 сентября, мужчина застрелил собаку среди бела дня. Пол дня правоохранители, работники рынка и волонтеры решали, куда везти тело убитого животного.

Об этом сообщают "Новости N".

Зоозащитники настаивали на том, что тело надо везти в государственную ветеринарную клинику, где в присутствии следователя врач должен получить пулю, чтобы потом в суде это имело какую-то вес. Также зоозащитники сообщили, что в Украине есть только одно такое учреждение и оно находится в Харькове.

Поскольку возможности везти в Харьков убитое животное нет, поэтому присутствующие стали решать, как сделать это, не выезжая из Николаева. Вскоре сошлись на том, что пулю можно извлечь в ветеринарной лаборатории, расположенной на улице Луначарского, где смогут дать официальное заключение. Пока гадали, что делать с трупом животного, время работы учреждения закончился и она закрылась.

В конце концов, следователь предложил забрать труп животного в райотделение, чтобы продержать его там до утра, а после — провести необходимые манипуляции по извлечению пули в спецучреждении.

Напомним, что стрелок пришел в магазин, купил бутылку водки, после вышел в павильон, достал обрез и выстрелил в животное, после чего скрылся. Торговцы рассказали, что собака на рынке жила давно, ее звали Чипа.

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