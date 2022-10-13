В Николаеве попали в пятиэтажный жилой дом: на месте работают спасатели

После часа ночи Николаев массированно обстреляли.
Есть попадание в пятиэтажный жилой дом в Николаеве.
Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами. На месте работают спасатели.
Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщил глава Николаева Александр Сенкевич.
"Вся информация о последствиях – утром", — говорится в сообщении.
Обстрел Николаева
Напомним, что в ночь на 12 октября Россия тоже обстреливала город.
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