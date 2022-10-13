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В Николаеве попали в пятиэтажный жилой дом: на месте работают спасатели

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В Николаеве попали в пятиэтажный жилой дом: на месте работают спасатели

Фото: ТСН.ua

После часа ночи Николаев массированно обстреляли.

Есть попадание в пятиэтажный жилой дом в Николаеве.

Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами. На месте работают спасатели.

Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщил глава Николаева Александр Сенкевич.

"Вся информация о последствиях – утром", — говорится в сообщении.

Обстрел Николаева

Напомним, что в ночь на 12 октября Россия тоже обстреливала город.

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Дата публикации
Просмотры
4246
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