В Николаеве попали в пятиэтажный жилой дом: на месте работают спасатели

Есть попадание в пятиэтажный жилой дом в Николаеве.

Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами. На месте работают спасатели.

Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщил глава Николаева Александр Сенкевич.

"Вся информация о последствиях – утром", — говорится в сообщении.

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Обстрел Николаева

Напомним, что в ночь на 12 октября Россия тоже обстреливала город.

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