В Николаеве после удара РФ более 100 тысяч человек остались без отопления: что делать горожанам

В ночь на 16 февраля российские оккупанты массированно атаковали Николаев "Шахедами".

О последствиях удара рассказал глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Отмечалось, что в результате преступной атаки РФ в Николаеве более 100 тысяч человек остались без отопления.

Однако впоследствии Виталий Ким сообщил, что нашлись варианты решения проблемы с отоплением в Николаеве, возникшие в результате атаки российского "шахеда" по Николаевской ТЭЦ.

"По ситуации аварии на ТЭЦ после обстрела россиян. Нашли все пути [решения], знаем, что делать. Прошу четко выполнять указания властей. Потому что с сегодняшнего дня мы будем подключить к теплу дома. И чтобы не было такого, что кто-то хочет раньше, откроет раньше и будет несанкционированный забор тепла, который может привести к аварии. Поэтому не торопитесь, поступайте четко, как вам говорят. И все будет хорошо", – отметил Ким.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан, которые имеют возможность поехать к близким или родственникам, у которых индивидуальное отопление или от Николаевоблтеплоэнерго – сделать это.

"Должны быть готовы к тому, что несколько суток тепла точно не будет", — сказал Сенкевич.

Напомним, в ночь на 16 февраля российские оккупационные войска ударили по Николаеву "Шахедами", в результате чего в городе повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.

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