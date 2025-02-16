В Николаеве после удара РФ более 100 тысяч человек остались без отопления: что делать горожанам

Виталий Ким заверил, что нашлись варианты решения проблемы с отоплением в Николаеве
В ночь на 16 февраля российские оккупанты массированно атаковали Николаев "Шахедами".
О последствиях удара рассказал глава Николаевской ОВ Виталий Ким.
Отмечалось, что в результате преступной атаки РФ в Николаеве более 100 тысяч человек остались без отопления.
Однако впоследствии Виталий Ким сообщил, что нашлись варианты решения проблемы с отоплением в Николаеве, возникшие в результате атаки российского "шахеда" по Николаевской ТЭЦ.
"По ситуации аварии на ТЭЦ после обстрела россиян. Нашли все пути [решения], знаем, что делать. Прошу четко выполнять указания властей. Потому что с сегодняшнего дня мы будем подключить к теплу дома. И чтобы не было такого, что кто-то хочет раньше, откроет раньше и будет несанкционированный забор тепла, который может привести к аварии. Поэтому не торопитесь, поступайте четко, как вам говорят. И все будет хорошо", – отметил Ким.
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан, которые имеют возможность поехать к близким или родственникам, у которых индивидуальное отопление или от Николаевоблтеплоэнерго – сделать это.
"Должны быть готовы к тому, что несколько суток тепла точно не будет", — сказал Сенкевич.
Напомним, в ночь на 16 февраля российские оккупационные войска ударили по Николаеву "Шахедами", в результате чего в городе повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.
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