В Николаеве посреди дорожки, где катаются на роликах, поставили фонтан-препятствие (фото)

В Николаеве посреди дорожки, где катаются на роликах, поставили фонтан-препятствие (фото)

Сооружение появилось в людном месте.

В Николаеве на Центральном городском стадионе среди дорожки установили фонтан.

Об этом сообщает Николаевские новости.

Сооружение появилось там, где горожане катаются на роликах, скейтах, самокатах, велосипедах — на аллее, ведущей к улице Правды.

Место здесь популярное и людное — колесят здесь жители из других районов города. При таком плотном "трафике" на аллее фонтан станет препятствием.

Композиция, которую украшает пара мальчиков, находится в нескольких метрах от другого фонтана, который находится на зеленой зоне.

niknews.mk.ua

Напомним, в Тернополе дети уничтожали набережную пруда. Они разбирали мостовую в фонтанах и "строили" из нее импровизированный "бассейн".

Новости Украины: в столице, Днепре и Львове провели ревизию фонтанов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку