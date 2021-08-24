В Николаеве посреди дорожки, где катаются на роликах, поставили фонтан-препятствие (фото)

Сооружение появилось в людном месте.
В Николаеве на Центральном городском стадионе среди дорожки установили фонтан.
Об этом сообщает Николаевские новости.
Сооружение появилось там, где горожане катаются на роликах, скейтах, самокатах, велосипедах — на аллее, ведущей к улице Правды.
Место здесь популярное и людное — колесят здесь жители из других районов города. При таком плотном "трафике" на аллее фонтан станет препятствием.
Композиция, которую украшает пара мальчиков, находится в нескольких метрах от другого фонтана, который находится на зеленой зоне.
Напомним, в Тернополе дети уничтожали набережную пруда. Они разбирали мостовую в фонтанах и "строили" из нее импровизированный "бассейн".