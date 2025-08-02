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В Николаеве прогремел взрыв во время тревоги из-за ракеты
Воздушные силы предупредили о движении ракеты Х-22 в сторону города Николаева.
Вечером субботы, 2 августа, в городе Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара.
О звуке взрыва сообщают очевидцы, передает «Суспільне».
Ранее Воздушные силы сообщили о запуске с бомбардировщика Ту-22м3 в акватории Черного моря ракеты Х-22, которая двигалась в сторону Николаева.
Впоследствии начальник Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил об отключении света в области, не уточнив, где именно.
«Выясняем», — написал он.
Также стало известно о полном блэкауте в Херсоне.
«В Херсоне пропал свет, причины выясняем», — сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Напомним, вечером 2 августа сообщалось об активности российской стратегической авиации и угрозе пусков ракет Х-22.
В этот же день, 2 августа, около 18:00 российская авиация атаковала Херсон, сбросив управляемые бомбы.
По данным ОВА, в результате обстрела поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.
Командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» отметил, что повреждение российским авиаударом автомобильного моста в Херсоне ставит под угрозу повторной оккупации южную часть города.