В Николаеве прогремел взрыв во время тревоги из-за ракеты

Взрыв. Иллюстративное изображение

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Вечером субботы, 2 августа, в городе Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара.

О звуке взрыва сообщают очевидцы, передает «Суспільне».

Ранее Воздушные силы сообщили о запуске с бомбардировщика Ту-22м3 в акватории Черного моря ракеты Х-22, которая двигалась в сторону Николаева.

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Впоследствии начальник Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил об отключении света в области, не уточнив, где именно.

«Выясняем», — написал он.

Также стало известно о полном блэкауте в Херсоне.

«В Херсоне пропал свет, причины выясняем», — сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Напомним, вечером 2 августа сообщалось об активности российской стратегической авиации и угрозе пусков ракет Х-22.

В этот же день, 2 августа, около 18:00 российская авиация атаковала Херсон, сбросив управляемые бомбы.

По данным ОВА, в результате обстрела поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.

Командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» отметил, что повреждение российским авиаударом автомобильного моста в Херсоне ставит под угрозу повторной оккупации южную часть города.

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