В Николаеве произошел транспортный коллапс: люди более 4 часов стояли в пробке

Причиной пробок стали ремонтные работы, которые продолжаются на Варваровском мосту.

В Николаеве, на одесском направлении у Варваровского моста возникли масштабные пробки.

Об этом рассказала корреспондент ТСН Елена Шворак с места происшествия.

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Причиной пробок стали ремонтные работы, которые продолжаются уже несколько недель на Варваровском мосту.

"4,5 часа стояли — уже проехали. Это просто жесть. Люди с морей, езжайте завтра через Одессу. Потому что если на Варваровском мосту будет, как сегодня, одна полоса работать, вы на работу во вторник не успеете", — рассказала она.

По словам Шворак, в пробке стояли машины и автобусы без кондиционера под палящим солнцем с маленькими детьми. Многим от жары становилось плохо, поэтому "скорые" "летали одна за другой".

"Нет ни воды, ни туалетов. Многие с маленькими детьми", — отметила журналистка.

Напомним, что журналисты ТСН выехали на курорты, чтобы проинспектировать пути перед затяжными и жаркими выходными.

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