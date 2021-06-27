В Николаеве произошел транспортный коллапс: люди более 4 часов стояли в пробке

Причиной пробок стали ремонтные работы, которые продолжаются на Варваровском мосту.
В Николаеве, на одесском направлении у Варваровского моста возникли масштабные пробки.
Об этом рассказала корреспондент ТСН Елена Шворак с места происшествия.
Причиной пробок стали ремонтные работы, которые продолжаются уже несколько недель на Варваровском мосту.
"4,5 часа стояли — уже проехали. Это просто жесть. Люди с морей, езжайте завтра через Одессу. Потому что если на Варваровском мосту будет, как сегодня, одна полоса работать, вы на работу во вторник не успеете", — рассказала она.
По словам Шворак, в пробке стояли машины и автобусы без кондиционера под палящим солнцем с маленькими детьми. Многим от жары становилось плохо, поэтому "скорые" "летали одна за другой".
"Нет ни воды, ни туалетов. Многие с маленькими детьми", — отметила журналистка.
Напомним, что журналисты ТСН выехали на курорты, чтобы проинспектировать пути перед затяжными и жаркими выходными.