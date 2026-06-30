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В Николаеве произошла стрельба: погибли двое иностранцев — что заявили в полиции (фото)
В Николаеве был расстрелян автомобиль Opel. Двое иностранных граждан погибли. Правоохранители изъяли оружие и проводят следствие.
В Николаеве правоохранители выясняют детали стрельбы, во время которой погибли два гражданина других государств. Инцидент произошел на проспекте Героев Украины.
Полиция Николаевской области сообщила об этом поздно вечером 30 июня.
По предварительным данным, очевидцы сообщили, что во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов. После этого машина продолжила движение и выехала на перекресток, регулируемый светофором.
«По словам очевидцев, во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов, после чего транспортное средство выехало на регулируемый перекресток», — сообщили правоохранители.
В салоне транспортного средства, по информации полиции, находились трое иностранцев. В результате полученных ранений двое мужчин скончались. Еще одного участника происшествия правоохранители задержали.
При осмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли оружие. В настоящее время место происшествия охраняется, следователи проводят необходимые процессуальные действия.
На месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники. Правоохранители устанавливают причины и полные обстоятельства инцидента, а также определяют дальнейшую правовую квалификацию происшествия.
Ранее в Киеве произошла стрельба. В столице прямо на улице, а именно на территории одного из гаражных кооперативов, выходец с Кавказа расстрелял двух своих соотечественников, пришедших к нему, по его словам, потребовать деньги за долг.