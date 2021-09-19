В Николаеве прорвало канализационный коллектор: нечистотами затопило дворы домов

Прорыв произошел после ливня.
В Николаеве после сильного ливня прорвало канализационный коллектор диаметром 1200 мм в районе улицы Липовой.
Об этом "Преступности.НЕТ" сообщили жители улицы.
По их словам, улицу и частные дома залило нечистотами. Местами потоком фактически размыло землю и образовались небольшие ямы.
Напомним, в Николаеве на бетонном коллекторе по улице Флотской образовались провалы. Из-за повреждения коллектора и значительных ливней дворы и дома людей, проживающих недалеко, затопило нечистотами. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала ситуацию по ул. Флотской чрезвычайной.
А в городке Бучач Тернопольской области жители трех двухэтажных домов заливают канализационными отходами соседей, чьи дома расположены ниже по улице.