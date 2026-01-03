ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

В Николаеве раздались повторные взрывы на фоне дроновой опасности

В Николаеве зафиксировали повторные взрывы во время объявленной дроновой опасности - в небе находилось значительное количество вражеских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 3 января 2026 года в Николаеве прогремели повторные взрывы. Город находился под угрозой атаки ударных беспилотников типа Shahed.

По информации мониторинговых каналов, количество находившихся вблизи города вражеских дронов возросло до десяти. Жители сообщали о по меньшей мере двух громких взрывах, которые были слышны в разных районах Николаева.

Работали силы противовоздушной обороны — продолжается так называемая антимопедная работа по уничтожению враждебных беспилотников. Официальная информация о возможных последствиях атаки по состоянию на данный момент уточняется.

Горожане призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и не пренебрегать сигналами безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в течение ночи и рано, 13 декабря, россияне обстреливали Николаевщину .

Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie