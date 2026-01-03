В Николаеве раздались повторные взрывы на фоне дроновой опасности

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 3 января 2026 года в Николаеве прогремели повторные взрывы. Город находился под угрозой атаки ударных беспилотников типа Shahed.

По информации мониторинговых каналов, количество находившихся вблизи города вражеских дронов возросло до десяти. Жители сообщали о по меньшей мере двух громких взрывах, которые были слышны в разных районах Николаева.

Работали силы противовоздушной обороны — продолжается так называемая антимопедная работа по уничтожению враждебных беспилотников. Официальная информация о возможных последствиях атаки по состоянию на данный момент уточняется.

Горожане призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и не пренебрегать сигналами безопасности.

