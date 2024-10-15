В Николаеве раздались взрывы — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Николаеве в ночь на 15 октября 2024 года произошел ряд взрывов.
Об этом сообщает местные паблики и мониторинговые каналы.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога, а затем — о движении двух скоростных целей на Николаев.
Местные паблики сообщают, что после взрывов в городе вспыхнул пожар.
По предварительной информации, город атакован баллистикой С-300.
Мониторинговые каналы добавляют, что произошло попадание по частному жилому дому.
Пока информация уточняется.
Напомним, по данным ООН, сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.
Читайте также:
- Какая ситуация сейчас на Курщине: в ВСУ объяснили
- Россияне потеряли истребитель Су-34 вместе с экипажем – Сеть
- Впервые ЕС официально выдал визы дезертирам из России, один из которых воевал в Украине.