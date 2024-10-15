В Николаеве раздались взрывы — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Николаеве в ночь на 15 октября 2024 года произошел ряд взрывов.

Об этом сообщает местные паблики и мониторинговые каналы.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога, а затем — о движении двух скоростных целей на Николаев.

Местные паблики сообщают, что после взрывов в городе вспыхнул пожар.

По предварительной информации, город атакован баллистикой С-300.

Мониторинговые каналы добавляют, что произошло попадание по частному жилому дому.

Пока информация уточняется.

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Напомним, по данным ООН, сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.

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