ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6
Время на прочтение
1 мин

В Николаеве раздались взрывы во время атаки дронов

В Николаеве во время атаки дронов раздались взрывы, сообщают СМИ.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Николаеве ночью раздались взрывы на фоне атаки беспилотников.

Об этом сообщает « Общественное ».

Детали о возможных последствиях и разрушениях пока уточняются.

Официальной информации от местных властей на момент публикации не поступало.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг атаковал Запорожье "Шахедами" .

В результате удара российскими дронами по Запорожью было зафиксировано повреждение жилых домов, на месте работают службы.

Дата публикации
Количество просмотров
6
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie