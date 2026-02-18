- Дата публикации
-
В Николаеве раздались взрывы во время атаки дронов
В Николаеве во время атаки дронов раздались взрывы, сообщают СМИ.
В Николаеве ночью раздались взрывы на фоне атаки беспилотников.
Об этом сообщает « Общественное ».
Детали о возможных последствиях и разрушениях пока уточняются.
Официальной информации от местных властей на момент публикации не поступало.
Напомним, что ранее сообщалось, что враг атаковал Запорожье "Шахедами" .
В результате удара российскими дронами по Запорожью было зафиксировано повреждение жилых домов, на месте работают службы.