В Николаеве раздаются сильные взрывы: что известно

В Николаеве раздались сильные взрывы во время воздушной тревоги 10 октября. О первом стало известно в 11:45, а второй – 12:07.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"В Николаеве слышен взрыв. Подробности впоследствии", — подчеркнул он.

Дважды Воздушные силы сообщали о скоростной цели из Крыма в северо-западном направлении, а также просили жителей Николаева находиться в укрытии.

Впоследствии глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о "прилете" в областном центре: ""Прилет" туда же, но успели всех увести. Гражданские".

Как сообщалось, поздно вечером 9 октября россияне ударили ракетами по Николаеву. Российская армия совершила атаку по инфраструктурному объекту, предварительно ракетами Х-59/Х-69.

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