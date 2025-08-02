В Николаеве разрушены дома и бушует пожар после удара россиян

Пожар после российского удара

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В субботу, 2 августа, после российского удара в городе Николаеве возник масштабный пожар. Здесь разрушены частные дома и повреждены многоэтажки.

О последствиях вражеской атаки сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Российская армия продолжает воевать с гражданскими. В результате обстрела разрушены частные дома, повреждены еще ряд домов, в том числе многоэтажки», — написал он.

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Николаевский городской голова добавил, что спасательные службы сейчас работают над ликвидацией пожара, который возник после вражеского удара.

Напомним, вечером субботы, 2 августа, в городе Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара. Перед тем Воздушные силы сообщили о запуске с бомбардировщика Ту-22м3 в акватории Черного моря ракеты Х-22, которая двигалась в сторону Николаева.

В этот же день, 2 августа, около 18:00 российская авиация атаковала Херсон, сбросив управляемые бомбы. Как сообщили в ОВА, в результате обстрела поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.