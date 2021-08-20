В Николаеве ребенок выпал из окна четвертого этажа: медики не спасли

В Николаеве ребенок выпал из окна четвертого этажа: медики не спасли

Врачи говорят, что травмы были серьезными.

В Николаеве мальчик возрастом 1 год и 11 месяцев выпал из окна четвертого этажа и скончался в больнице.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Трагедия произошла на улице Георгия Гонгадзе. Ребенок выпал из окна четвертого этажа общежития.

Он бросил в окно игрушку, а потом полез за ней и выпал. Мальчика доставили в больницу, однако он был в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи сделали все, что могли — вытаскивали ребенка до последнего. К сожалению, травмы оказались слишком серьезными", — сказал главный врач Николаевской областной детской больницы Александр Плиткин.

Как сообщалось, в Бердянске Запорожской области из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Правоохранителям 46-летняя мать объяснила, когда она отвлеклась на несколько минут, ее дочь залезла на подоконник, оперлась на москитные сетки, которая не выдержала напора.

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