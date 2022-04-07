В Николаеве российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал Николаева не работает, поскольку он пострадал во время обстрелов оккупантов.

В Николаеве рашисты разбомбили железнодорожный вокзал.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, сейчас железнодорожный вокзал Николаева не работает, поскольку он пострадал во время обстрелов оккупантов.

"Не работает, потому что разбомбили его", — ответил городской голова на вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал.

Когда именно случился удар по этому объекту, глава города не уточнил.

Напомним, что глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким показал видео, как украинские защитники вместе с патрульной полицией области в Херсонской области "привлекли к ответственности нарушителя дорожного движения".