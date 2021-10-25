В Николаеве скорая покатала пациентку с коронавирусом по городу и привезла домой

В Николаеве скорая покатала пациентку с коронавирусом по городу и привезла домой

В больницах города закончились места для пациентов с COVID-19.

В Николаеве сложилась напряженная ситуация с местами в больницах для пациентов с коронавирусом. Пациентов катают по городу и везут домой.

Об этом рассказывает Delo.ua.

В больницах Николаева уже более недели существуют проблемы с местами в медучреждениях для больных коронавирусом. Есть случаи, когда бригады скорой помощи после тщетных попыток госпитализировать больных, возвращают их домой.

"Бабушка заболела коронавирусом. Вызвали "скорую" в 14:00, там сказали — у нас очередь, придется ждать не менее четырех часов. В результате бригада приехала в 19:30. Объехали в "скорой" все больницы. Мест нет, нигде не взяли, в результате нас вернули обратно домой", — рассказал житель Николаева Александр.

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний рассказывают, что в учреждении нет свободных мест уже более двух недель.

"Я еще месяц назад на сессии областного совета говорила — надо срочно открывать дополнительные отделения под ковидных больных, ситуация ухудшается. Но меня тогда что глава ОГА, что глава облсовета просто высмеяли, и ничего в итоге не сделали", — говорит главный врач Центра Светлана Федорова

По ее словам, в облцентр могут госпитализировать только в случае, если пациент умер и освободилась кровать.

"Умирает кто-то — сразу же на его кровать кладем другого человека. Сегодня в 6:30 возвращаюсь из реанимации — в приемной уже очередь и все просятся: возьмите, положите, за любые деньги. Но некуда", — подчеркнула гглавврач, добавив, что медики работают на износ.

Напомним, что Донецкая область лидирует по заполненностью "ковидних" отделений, там занято уже 88,9% коек, выделенных для больных с коронавируса (3357 человек госпитализированы).

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