В Николаеве слышны взрывы: работает ПВО

Дрон / © ТСН.ua

5 ноября в Николаеве раздались взрывы. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны работают по вражеским ударным БпЛА типа «шахед».

Местные власти и мониторинговые каналы сообщают о повышенной угрозе Ингульскому и Центральному районам города. Работа ПВО продолжается, возможны новые взрывы.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Жителей призывают не снимать работу ПВО и не публиковать координаты попаданий или направления полета дронов. Оставайтесь в безопасных местах до объявления отбоя воздушной тревоги.

Мы уже писали, что россияне 1 ноября ударили по Николаеву. Враг попал баллистике.

К сожалению, погиб человек. Сначала была информация о 15 пострадавших.

Повреждения получили АЗС и автомобили.