В Николаеве слышны взрывы: работает ПВО
В городе объявлена повышенная опасность: возможны повторные взрывы.
5 ноября в Николаеве раздались взрывы. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны работают по вражеским ударным БпЛА типа «шахед».
Местные власти и мониторинговые каналы сообщают о повышенной угрозе Ингульскому и Центральному районам города. Работа ПВО продолжается, возможны новые взрывы.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Жителей призывают не снимать работу ПВО и не публиковать координаты попаданий или направления полета дронов. Оставайтесь в безопасных местах до объявления отбоя воздушной тревоги.
Мы уже писали, что россияне 1 ноября ударили по Николаеву. Враг попал баллистике.
К сожалению, погиб человек. Сначала была информация о 15 пострадавших.
Повреждения получили АЗС и автомобили.