В Николаеве сотрудники ТЦК устроили рейд "Эпицентром": что известно

В субботу, 16 декабря, сотрудники одного из ТЦК Николаева посетили торговый центр "Эпицентр". У посетителей проверяли документы, а некоторых даже приглашали в военкомат.

Об этом сообщает "Новости N".

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Как отмечается, сотрудники местного военкомата "штурмовали". Эпицентр на Херсонском шоссе. Они "окружили" все входы и выходы, а затем начали проверять документы у всех мужчин призывного возраста.

"Многим сразу на месте выписали повестки для явки в военкомат. На улице стоят два автобуса, однако забрали ли кого-то из посетителей "Эпицентра" — неизвестно", — добавили в издании.

Вероятно, рейд пришелся на субботу неслучайно. В этот день в гипермаркет приехало очень много людей. Неудивительно, потому что львиная доля украинцев готовится к рождественским и новогодним праздникам.

Напомним, СБУ и ТЦК посетили один из элитных ресторанов Киева. Рождественские рейды военных продолжаются и в торговых центрах Львова и Одессы. Кого искали силовики и действительно ли вручали повестки военкомы – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

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