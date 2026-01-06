В Николаеве родители продали собственного новорожденного ребенка: шокирующие подробности инцидента (фото, видео)

Младенец / © Полиция Николаевской области

В Николаеве полиция задержала пару, которая продала собственного новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. Младенца передали покупателю недалеко от роддома, а деньги злоумышленники планировали потратить на собственные нужды.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Оперативники управления миграционной полиции получили информацию о подготовке преступления еще до рождения ребенка. Установлено, что 21-летняя мать и ее 38-летний сожитель, который является отцом ребенка, начали искать потенциального покупателя еще на позднем сроке беременности.

«Покупатель» обсудил условия сделки с супругами. За новорожденного ребенка пара требовала 10 тысяч долларов, при этом получила предварительную оплату — 8 тысяч гривен. Женщина также написала расписку, что передаст ребенка после родов.

2 января, на следующий день после рождения, пара реализовала свою договоренность. Полицейские задержали их в процессуальном порядке сразу после передачи ребенка недалеко от роддома.

Операция по разоблачению и задержанию проводилась при участии управления миграционной полиции, следственного управления, аналитиков управления криминального анализа и роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области.

Задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми в отношении малолетнего). Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Полиция также установила, что ранее эта пара уже попадала в поле зрения правоохранителей за незаконный оборот наркотиков, имущественные преступления и правонарушения против личности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове правоохранители задержали 22-летнюю женщину, которая продала собственного ребенка за 20 тысяч долларов.