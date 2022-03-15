"В Николаеве теперь будет немного тише": ВСУ уничтожили вражескую артиллерию и "затрофеили" вооружение

"В Николаеве теперь будет немного тише": ВСУ уничтожили вражескую артиллерию и "затрофеили" вооружение

Украинские защитники откинули оккупантов и "затрофеили" их технику.

В Николаевской области защитники Украины уничтожили вражескую артиллерию, а также обзавелись новым трофейным вооружением.

Об этом сообщил экс-советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

"В общем, в Николаеве теперь будет немного тише и меньше обстрелов. Еще не полностью отброшены войска оккупантов, еще будут прилетать, еще будут, к сожалению, погибать. Но теперь – меньше. А почему? А все потому, что еноты вышли на охоту. И вполне успешно. Не только двухсотят россиян, но и трофеят кучу вооружения и боеприпасов. И так... что-то я не видел сообщений о пленных артиллеристах", — написал Бирюков.

Напомним, что в результате боев бойцами полка «Азов» были уничтожены 1 Тайфун, 4 БТРа, 2 ББМ «Рысь». Также уничтожены многие пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.