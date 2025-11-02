ТСН в социальных сетях

В Николаеве трагически умерли дети, которые были дома сами

В Николаеве задержана мать — она оставила в квартире без присмотра маленьких детей.

В Николаеве правоохранители устанавливают обстоятельства гибели двоих детей. Женщина оставила 4-летнего сына и 3-летнюю дочь самих в квартире на сутки.

Об этом сообщает полиция региона.

Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, мать обнаружила детей без признаков жизни, а квартиру, наполненную паром.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили тела двух малолетних детей — трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. На потолке помещение полицейские заметили конденсат от пара.

Правоохранители установили, что женщина оставила двоих детей без присмотра накануне вечером. Когда на другой день вернулась, обнаружила сына и дочь без признаков жизни. В ванной комнате был открыт кран горячей воды, а квартира заполнена паром.

Женщину следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По указанному факту полицейские приступили к досудебному расследованию по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 166 УК Украины «Злостное неисполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия» и ч. 3 ст. 135 УК Украины «Оставление в опасности, повлекшее смерть».

Напомним, на Житомирщине в доме заживо сгорели две женщины.

