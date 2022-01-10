В Николаеве трамвай, отремонтированный за 1,5 млн грн, сломался в первый день работы

В Николаеве трамвай, отремонтированный за 1,5 млн грн, сломался в первый день работы

Трамвай выехал из депо и сразу сломался.

Сегодня, 10 января, в Николаеве впервые после капитального ремонта из депо №1 вывели на маршрут трамвай №2114.

Обновленный вагон будет ездить по маршруту №3: ЧСЗ – 10 Военная, пишет местное издание novosti-n.org.

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Директор коммунального предприятия "Николаевэлектротранс" Юрий Сметана сообщил, что трамвай работники предприятия обновили примерно за 5 месяцев. Стоимость работ составила 1,5 миллионов гривен.

“Мы его (трамвай – ред.) полностью визуально изменили. Вагон полностью обновлен в салоне: освещение, сиденье, обшивка. Также мы установили адаптеры для зарядки мобильных телефонов, видеонаблюдения", – сообщил он.

Однако выйти на маршрут трамвая с первого раза не получилось – поломка произошла, как только он выехал из депо.

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Напомним, в Харькове трамвай с пассажирами сошел с рельсов и влетел в дерево.

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