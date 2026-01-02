- Дата публикации
В Николаеве третий раз за ночь раздался взрыв
В Николаеве в ночь на 2 января третий раз за ночь раздался взрыв .
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич .
По его словам, взрыв в городе был слышен во время воздушной тревоги. Пока официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.
Подробности инцидента и последствия уточняются. Жители города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.
Напомним, ранее мы писали о том, что в течение ночи и рано, 13 декабря, россияне обстреливали Николаевщину .