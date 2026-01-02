ТСН в социальных сетях

ua
en
Дата публикации
Категория
Украина
23
1 мин

В Николаеве третий раз за ночь раздался взрыв

В ночь на 2 января в Николаеве снова был слышен взрыв — уже в третий раз через несколько часов.

Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В Николаеве в ночь на 2 января третий раз за ночь раздался взрыв .

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич .

По его словам, взрыв в городе был слышен во время воздушной тревоги. Пока официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Подробности инцидента и последствия уточняются. Жители города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

Напомним, ранее мы писали о том, что в течение ночи и рано, 13 декабря, россияне обстреливали Николаевщину .

23
