В Николаеве третий раз за ночь раздался взрыв

В Николаеве в ночь на 2 января третий раз за ночь раздался взрыв .

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич .

По его словам, взрыв в городе был слышен во время воздушной тревоги. Пока официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Подробности инцидента и последствия уточняются. Жители города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

