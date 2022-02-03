В Николаеве во время ДТП металлический стержень насквозь пробил машину (фото)

В Николаеве во время ДТП металлический стержень насквозь пробил машину (фото)

Водитель чудом не пострадал.

В Николаеве произошло ДТП перед въездом на Варваровский мост. Автомобиль Renault Kangoo протаранил металлическое ограждение.

Об этом пишет местное издание "Новости-N".

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Renault двигался по ул. Большая Морская в сторону Варваровки. У остановки он потерял управление, выехал на тротуар, снес несколько метров металлического забора и остановился. Металлический стержень забора пробил насквозь машину.

Водитель чудом не пострадал во время ДТП. За рулем находился 71-летний водитель. Причину аварии водитель не объяснил.

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Ранее стало известно, что на трассе на Полтавщине легковушка врезалась в отбойник. Водитель погиб на месте.

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