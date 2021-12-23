В Николаеве во время движения загорелся троллейбус (фото)

В Николаеве во время движения загорелся троллейбус (фото)

Водитель вызвал спасателей.

В Николаеве троллейбус, двигавшийся без пассажиров по ул. Озерной, загорелся. Водитель не смог самостоятельно погасить пламя.

Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.

Также читайте Возле Львова маршрутка попала в ДТП и въехала в кювет: фото

Водитель заметил с крыши транспортного средства дым и пламя, остановил его, отсоединил штанговый токоприемник от источника питания и пытался потушить пожар, но не смог.

На вызов прибыли 12 пожарных. Причина возгорания устанавливается. Во время пожара обошлось без травмированных и пострадавших.

ДТП в Днепропетровской области: столкнулись внедорожник и маршрутка – 6 человек травмированы | ТСН 19:30

Напомним, под Киевом сгорела маршрутка. Водитель пытался гасить огонь водой из ведра, потому что не имел огнетушителя.

Читайте также: