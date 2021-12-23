В Николаеве во время движения загорелся троллейбус (фото)

Водитель вызвал спасателей.
В Николаеве троллейбус, двигавшийся без пассажиров по ул. Озерной, загорелся. Водитель не смог самостоятельно погасить пламя.
Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.
Водитель заметил с крыши транспортного средства дым и пламя, остановил его, отсоединил штанговый токоприемник от источника питания и пытался потушить пожар, но не смог.
На вызов прибыли 12 пожарных. Причина возгорания устанавливается. Во время пожара обошлось без травмированных и пострадавших.
Напомним, под Киевом сгорела маршрутка. Водитель пытался гасить огонь водой из ведра, потому что не имел огнетушителя.
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