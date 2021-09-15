В Николаеве во время строительства нашли старинный артефакт (фото)

В Николаеве во время строительства нашли старинный артефакт (фото)

Арка была создана или в 18 веке, или в первой половине 19 века.

В Николаеве на углу улиц Московской и Никольской обнаружили необычную находку. Строители разрыли яму под фундамент для нового дома.

Под землей они нашли старинную арку, передает местное издание "Новости-N".

Также читайте В разрушенном наводнением доме в Германии нашли ценные нацистские артефакты

Археолог Александр Смирнов рассказал, что это или часть старой системы "ливневок", или, что более вероятно — холодильник.

Novosti-N

"В этом районе могут быть так называемые холодильники. На улице Лягина и Никольской некоторые до сих пор функционируют. Не в смысле нашего погреба. Там была постоянная температура, и там хранились продукты", — сказал археолог.

Арка была создана или в 18 веке или, что более вероятно, в первой половине 19 века.

Ранее стало известно, что во Львове нашли тайник еврейской общины с доказательствами длительного быта людей.

Новости мира: США возвращают Ираку 17 тысяч исторических артефактов украденных во время войны

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку