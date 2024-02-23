В Николаеве во время тревоги были слышны взрывы: что известно

В Николаеве во время тревоги в пятницу, 23 февраля, были слышны звуки взрывов. Городские власти призвали жителей не волноваться.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и медиа.

"В Николаеве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", — проинформировало издание.

Также о взрывах писали и другие местные Telegram-каналы. Их подтвердили и в мэрии. Впрочем, подчеркнули, что поводов для беспокойства нет.

"Николаевцы, в городе пока спокойно. Звуки взрывов, которые можно было слышно в некоторых районах — за пределами города", — сообщил мэр Александр Сенкевич.

Напомним, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, связанная с угрозой применения авиационных средств поражения. В частности, в Николаевской области сирены звучали с 10:33 до 11:26.

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