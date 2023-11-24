В Николаеве во время тревоги произошли взрывы: что известно

Тревога в Николаевской области продолжалась более 30 минут.

В Николаеве в пятницу, 24 ноября, произошли взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги, но не были связаны с вражеским обстрелом.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Друзья, взрывы, которые вы можете слышать в некоторых районах города, – работа наших военных за пределами Николаева", – подчеркнул мэр.

Сенкевич подчеркнул, что волноваться нет причин.

Тем временем глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал, что еще будет несколько подрывов.

"За городом работают наши военные, избавляются от российского хлама. В случае опасности, сообщу", — добавил глава ОВА.

В Николаевской области воздушная тревога продолжалась более получаса: с 10:11 до 10:43. Местные Telegram-каналы и медиа сообщали о звуках взрывов, повторявшихся несколько раз.

Напомним, ночью против 24 ноября РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Россияне запустили три "Shahed-136/131" и две ракеты Х-59 с юго-восточного направления.

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