В Николаеве водитель легковушки сбил ребенка, который выходил из трамвая

Ребенка доставили в больницу.
Сегодня, 18 февраля, на остановке "БК Строителей", водитель легкового авто наехал на ребенка, выходящего из трамвая на остановке.
Об этом сообщили в КП ММР "Николаевэлектротранс".
Ребенок доставлен в больницу. На месте инцидента работают следователи, выясняющие все обстоятельства ДТП.
В настоящее время движение трамваев по маршруту №1 временно осуществляется к 3-й Военной.
Напомним, в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Dodge сбил двух девушек, пересекавших дорогу в неустановленном месте. Школьницы спешили на урок и пересекали дорогу в неустановленном месте. У водителя взяли кровь для проведения экспертизы на состояние опьянения и поместили его машину на штрафплощадку. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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