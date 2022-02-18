В Николаеве водитель легковушки сбил ребенка, который выходил из трамвая

В Николаеве водитель легковушки сбил ребенка, который выходил из трамвая

Ребенка доставили в больницу.

Сегодня, 18 февраля, на остановке "БК Строителей", водитель легкового авто наехал на ребенка, выходящего из трамвая на остановке.

Об этом сообщили в КП ММР "Николаевэлектротранс".

Ребенок доставлен в больницу. На месте инцидента работают следователи, выясняющие все обстоятельства ДТП.

В настоящее время движение трамваев по маршруту №1 временно осуществляется к 3-й Военной.

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Напомним, в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Dodge сбил двух девушек, пересекавших дорогу в неустановленном месте. Школьницы спешили на урок и пересекали дорогу в неустановленном месте. У водителя взяли кровь для проведения экспертизы на состояние опьянения и поместили его машину на штрафплощадку. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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