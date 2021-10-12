В Николаеве водитель сбил пешехода: женщина не дождалась приезда "скорой"

Пенсионерка скончалась от полученных травм.
В Николаеве 54-летний водитель "ВАЗ-2110" сбил 86-летнюю женщину возле пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте до приезда медиков.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.
Происшествие случилось на перекрестке улиц Кузнецкой и 9-й Слободской. По предварительной информации, женщина нарушила правила дорожного движения.
После наезда на пешехода на перекрестке водитель остановился.
Очевидцы ДТП рассказали, что машину "скорой" помощи ждали около 20 минут. Все это время пострадавшая лежала на асфальте.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Напомним, что в Снятине на Прикарпатье патрульний автомобиль сбил женщину с полуторагодовалым ребенком. Они как раз вышли на пешеходный переход. Женщина несла сына на руках.