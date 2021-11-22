В Николаеве водитель троллейбуса избила беременную из-за порванных денег

Хулиганку оштрафовали на 850 гривен.
В Николаеве сотрудница КП "Николаевэлектротранс" несколько раз ударила беременную пассажирку троллейбуса №6. Конфликт разразился из-за порванных денег.
Об этом свидетельствует приговор от 17 ноября.
Как стало известно, женщина с сыном зашла в троллейбус №6 на остановке "Мельница". Водитель возмутилась из-за того, что женщина якобы дала ей для оплаты проезда порванные деньги. Она начала выражаться нецензурно, после чего пассажирка сменила 5 гривен на 50.
Однако водитель продолжила вести себя агрессивно — она бросила сдачу женщине в лицо. Талон на проезд упал в кабину водителя, пассажирка перешагнула порог, чтобы его забрать. Водитель остановила троллейбус не на остановке, открыла переднюю дверь, вышла из кабины и начала тянуть женщину за куртку, выталкивая из салона.
Потерпевшая начала кричать, что беременна, но водитель дважды ударила ее в левое плечо и один раз в живот.
После этого пострадавшая из-за плохого самочувствия обратилась к гинекологу. Дежурный врач дал показания, что в отделение женщина поступила со сроком беременности 11-12 недель с угрозой выкидыша.
Сотрудники полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 126 "Умышленное нанесение ударов, нанесших физическую боль без телесных повреждений".
Водитель своей вины не признала и заявила, что пострадавшая придумала инцидент. Центральный районный суд назначил наказание в виде штрафа 850 гривен.
Напомним, ранее Сеть растрогал поступок водителя из-под Ровно, отказавшегося брать деньги с бабушки.
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