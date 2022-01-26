В Николаеве водитель выгонял пассажирку с маршрутки, потому что передала 100 гривен за проезд

В Николаеве водитель выгонял пассажирку с маршрутки, потому что передала 100 гривен за проезд

У женщины не было мелких денег.

В Николаеве водитель маршрутного такси №75 вступил в конфликт с пассажиркой и пытался выгнать ее из салона. Свидетеля инцидента стали другие пассажиры, которые и сообщили о ситуации.

Об этом сообщается в группе "Contact Center при Николаевском городском совете".

"Скажите, пожалуйста, когда закончится хамство и произвол со стороны водителей? В районе Садовой зашла женщина и передала за проезд 100 грн, но водителю это не понравилось, и он решил показать свое недовольство, облив грязью и выгоняя пассажира из салона. Также он задерживал пассажиров, отказавшись ехать, если она не получится, тем самым отказав в услуге перевозки", — сообщила горожанка Дарья Маковенко.

Девушка отмечает, что, начиная с конечной остановки, водитель был "на нервах, а женщина — в слезах".

Пользователи Сети прокомментировали ситуацию:

У меня была ситуация, когда в кошельке было только 500 гривен и водитель 43 маршрута позволил ехать бесплатно. Было и приятно и не удобно, спасибо адекватным водителям

О возможности дать сдачи должен позаботиться водитель! А точнее кассир, но раз водитель не хочет садить кассира, то это только его забота! 100 грн- это не 500 или 1000

Значит, пора думать про онлайн оплату, как в троллейбусе. Это было бы удобно, чтобы был выбор у пассажира

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Напомним, в Николаевской области пьяный водитель маршрутки возил пассажиров.

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