В Николаеве военного и полицейского подозревают в изнасиловании ребенка

В Николаеве военного и полицейского подозревают в изнасиловании ребенка

Мужчины задержаны, проводится расследование.

В Николаеве задержан военный и полицейский, подозреваемый в изнасиловании 16-летней девушки. Все материалы будут переданы в ДБР.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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На линию "102" позвонила по телефону несовершеннолетняя жительница Николаевской области и сообщила о том, что ее изнасиловали.

"Предварительно установлено, что в Николаеве, в арендованной квартире военнослужащего, с которым девушка познакомилась в сети Интернет, они вместе с его товарищем-полицейским отдыхали и распивали алкоголь. Впоследствии, когда девушка хотела уйти, ее не отпустили и, применив силу, военный изнасиловал ее. Потерпевшая утверждает, что полицейский также намеревался это сделать. Эта информация будет тщательно проверяться во время досудебного расследования”, — говорится в сообщении ведомства.

Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкции статей предусматривают до 12 лет тюрьмы.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области назначил по этому факту служебное расследование действий полицейского. Все собранные материалы досудебного расследования будут направлены в ДБР.

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Напомним, в Черновицкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который развращал малолетнего ребенка. Мужчина врывался в спальню девочки, показывал ей свой половой орган и касался ребенка.

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