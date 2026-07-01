В Николаеве военнослужащего 18 суток держали в ТЦК со сломанными ребрами — Лубинец

ТЦК (иллюстративный фото)

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В Николаеве мужчину 18 суток держали в помещении ТЦК после того, как во время мобилизации ему сломали ребра.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, во время проверки документов выяснилось, что мужчина уже действующий военнослужащий. В то же время, он продолжал находиться в помещении ТЦК, а не был направлен в свою воинскую часть.

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"На наш вопрос, а как он может до сих пор быть в этом помещении, а не отбыл в распоряжение своей воинской части, мы получили ответ: у него были сломанные ребра во время проведения мобилизации — ждали, пока ребра срастутся", — рассказал Лубинец.

Омбудсман отметил, что только после этого мужчину якобы планировали в будущем направить в воинскую часть.

В то же время, по словам Лубинца, в документах военно-врачебной комиссии было указано, что мужчина полностью здоров и годен к службе.

"И это притом что на руках были документы ВВК, что он был полностью здоров и пригоден к службе", — подчеркнул омбудсман.

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Лубинец назвал эту ситуацию одним из примеров нарушений, выявляемых во время проверок работы ТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что ГБР завершило дело о пытках многодетного мужчины в ТЦК. В результате противоправных действий мужчина получил сотрясение головного мозга, переломы руки и ребра, многочисленные ссадины, а также инфицированные раны от связывания.

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