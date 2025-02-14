В Николаеве возле ресторана раздался взрыв неизвестного предмета: есть погибшие и раненые

Официальные органы пока не сообщают, что именно взорвалось, но идет тщательное расследование.

На одной из улиц Николаева возле общепита произошел взрыв неизвестного предмета.

Об этом сообщили в полиции региона.

По предварительным данным, погибли два человека, а еще восемь получили ранения разной степени тяжести.

На месте происшествия работают следователи полиции, криминалисты, взрывотехники, сотрудники СБУ, спасатели и медики. Они устанавливают обстоятельства взрыва и причины трагедии.

Напомним, в пятницу, 14 февраля, около 10:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве вблизи междугороднего автовокзала в Николаеве. На месте происшествия обнаружили тело мужчины, погибшего после того, как взорвал гранату.

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