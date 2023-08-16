В Николаеве врачи психбольницы зарабатывали тысячи долларов на справках для уклонистов: подробности

В психбольнице Николаева разоблачили масштабную схему заработка на уклонистах.

В Николаеве в областном центре психического здоровья разоблачили масштабную схему заработка на укорнистах – там выдавали фейковые справки для военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, "бизнес" организовал директор медицинского учреждения, привлекая к сделке врачей, которые делали необходимые справки, и правоохранителя, который занимался подбором "клиентов".

Медицинская справка с фейковыми психическими болезнями, служившая основанием для снятия с военного учета в районных военкоматах, стоила $1,5 тыс.

Ежемесячно дельцы оформляли таких фиктивных документов более чем на $100 тыс.

Работники ГБР задержали одного из участников схемы – правоохранителя – "на горячем", во время передачи медсправок и получения за них платы.

Решается вопрос о сообщении директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

По месту работы и проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Напомним, работник ГСЧС "помогал" мужчинам уехать за границу — как работала схема.

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