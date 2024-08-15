В Николаеве вспыхнул пожар: над городом поднимается черный дым (фото)

Пожар произошел в микрорайоне Большая Корениха города.
Над Николаевом сегодня, 15 августа, взвился густой дым. Там тушат огонь на территории асфальтового завода.
Об этом сообщают в главном управлении ГСЧС в Николаевской области в Facebook.
"На место направлены пожарно-спасательные отделения 2, 3 и 19 государственных пожарно-спасательных частей, водовоз аварийно-спасательного отряда специального назначения. Установлено, что горят автомобильные шины и сухая трава ориентировочной площадью 4 га", — говорится в сообщении спасателей.
По словам городского головы, пожар начался в микрорайоне Большая Корениха. Он подчеркнул, что ситуация контролируется.
Спикер Главного управления ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк в комментарии "Никвесты" рассказала, что по предварительной информации, пожар начался на территории асфальтного завода.
Напомним, накануне в Киеве тушили пожар в Дарницком районе. Фото с черным дымом над домами публикуют в социальных сетях.
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