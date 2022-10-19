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В Николаеве выключат светофоры и значительно уменьшат количество электротранспорта

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В Николаеве выключат светофоры и значительно уменьшат количество электротранспорта

Фото: ТСН.ua/Юлия Желонкина

В Николаеве максимально ограничат потребление электроэнергии.

В Николаеве в четверг, 20 октября, выключат светофоры и снизят количество электротранспорта на 60% для экономии электроэнергии.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Учтите эту информацию при планировании своих поездок. Водители, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения", — написал он.

Мэр города также призвал местных жителей максимально снизить потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00.

"Друзья, вы видите, как российские террористы обстреливают объекты критической инфраструктуры по всей стране. Поэтому еще раз напоминаю: запасы питьевой воды и еды нужно иметь обязательно! Не забывайте об этом!" — отметил Сенкевич.

Напомним, по всей Украине завтра, 20 октября, могут отключать электроэнергию. Это связано с тем, что российская армия разрушила генерирующие объекты энергетики. Украинцев призвали минимизировать использование электроэнергиии с 07:00 до 23:00.

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