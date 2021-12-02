В Николаеве взорвали 90-метровую трубу котельной (видео)

Работы по демонтажу производились на основании разрешения ГУ Гоструда в Николаевской области.

В Николаеве методом подрыва демонтирована железобетонная труба №10 Областного коммунального предприятия (ОКП) "Николаевоблтеплоэнерго".

Как пишет местное издание "Новости-N", взорвали с помощью шпуровых зарядов. Работы по демонтажу прошли на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области.

90-метровая труба – это последний объект, который демонтировали в бывшей котельной, расположенной на территории завода "Океан".

Как сообщил начальник управления ЧП Николаевского горсовета Александр Герасименя, котельная была выведена из эксплуатации, а 90-метровая труба начала разрушаться и представляла угрозу для окружающих.

Поэтому ее необходимо демонтировать, в данном случае демонтаж с помощью контролируемого взрыва - наиболее быстрый и безопасный способ.

Напомним, в Днепре за несколько секунд уничтожили многоэтажное здание завода.

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