В Николаеве задержали агента ФСБ: под прикрытием тренировки военных разведывал базирование вооружения

Предателя задержали и сообщили ему о подозрении.

В Николаеве Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который под прикрытием тренировок украинских военных разведывал места базирования иностранного вооружения.

Предателем оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций, сообщили в СБУ.

Задержанный также собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории южного региона.

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Для сбора сведений злоумышленник "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ. Информация была нужна оккупантам для осуществления прицельных ракетных ударов по военным объектам в Украине.

По данным следствия, изменник по собственной инициативе вышел на ФСБ и предложил свою помощь в войне против Украины. С врагом он переписывался через мессенджер.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Фото: СБУ

Напомним, СБУ арестовала активы российского бизнесмена Николая Сердюка в Киевской и Сумской областях. Он финансирует испытание вражеских ракет.

СБУ арестовала активы российского бизнесмена

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