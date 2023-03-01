В Николаеве задержали агента ФСБ: под прикрытием тренировки военных разведывал базирование вооружения

Предателя задержали и сообщили ему о подозрении.
В Николаеве Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который под прикрытием тренировок украинских военных разведывал места базирования иностранного вооружения.
Предателем оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций, сообщили в СБУ.
Задержанный также собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории южного региона.
Для сбора сведений злоумышленник "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ. Информация была нужна оккупантам для осуществления прицельных ракетных ударов по военным объектам в Украине.
По данным следствия, изменник по собственной инициативе вышел на ФСБ и предложил свою помощь в войне против Украины. С врагом он переписывался через мессенджер.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, СБУ арестовала активы российского бизнесмена Николая Сердюка в Киевской и Сумской областях. Он финансирует испытание вражеских ракет.
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